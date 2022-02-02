Hakan Keleş'ten Okan Kocuk sözleri! "Galatasaray istedi ama..."

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, antrenman öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kampı perşembe günü tamamlayarak Konya'ya gideceklerini söyleyen Hakan Keleş, "Giresun'da hava muhalefetinden dolayı şartlar kötüydü. Burası daha uygundu, zaten eksik futbolcular, sakat futbolcular, onların tedavi süreci vardı. Yoğun bir şekilde çalıştık. Rakibimiz Konya ve bu maça iyi hazırlandık. Yeni transferimiz Pyerre geldi. 1-2 oyuncu daha gelecek. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık" dedi.





"PYERRE'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

Takıma takviyeler konusunda bilgiler veren Keleş, "Genelde defansif anlamda sistemi zaten oturtmuştuk. Ofansif bölgeler ile kenar ve santrafor almayı düşünüyoruz. Pyerre'i aldık, yetenekli bir oyuncu. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Takıma uyum süreci, katkıları anlamında çok şey bekliyoruz. İstediğimiz şeyleri de inşallah sahaya yansıtır" diye konuştu.