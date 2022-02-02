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Giriş Tarihi: 2.2.2022 18:32 Son Güncelleme: 2.2.2022 18:37

Luis Suarez, Lionel Messi'yi geride bıraktı! Dünya Kupası tarihine geçti...

Luis Suarez, Lionel Messi’yi geride bıraktı! Dünya Kupası tarihine geçti...

Avrupa futbolunun en büyük golcülerinden birisi olan Luis Suarez, ülkesi Uruguay ile de birçok başarıya imza attı. Kariyerine Atletico Madrid'de devam eden Uruguaylı golcü, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri tarihinde Lionel Messi'yi geride bıraktı.

Uzun yıllar birlikte forma giyen Luis Suarez ve Lionel Messi, Barcelona formalarıyla Avrupa futboluna damga vurmuşlardı. Son yıllarda yolları ayrılan dünya yıldızları, futbol dünyasına damga vurmaya devam ediyor.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kariyerine Atletico Madrid'de devam eden Luis Suarez, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri tarihinde Lionel Messi'yi geride bıraktı.

Messi'yi geride bırakan Luis Suarez, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri tarihinde en fazla gol atan oyuncu oldu.

Lionel Messi, elemelerde 27 gol attı. Luis Suarez ise 28 golle Arjantinli süper yıldızı geride bıraktı.

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Luis Suarez, Lionel Messi'yi geride bıraktı! Dünya Kupası tarihine geçti...
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