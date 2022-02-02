Marek Hamsik: Şampiyon olursak 61 sayısını dövme yaptıracağıma söz veriyorum

"TRABZONSPOR TARAFTARI FUTBOL İÇİN YAŞIYOR"

Hamsik, gençlere sıkı çalışmalarını tavsiye ederek, "Bence eğer çalışır ve hayalleriniz için mümkün olan her şeyi yaparsanız bunun ödülünü sonunda alırsınız. 34-35 yaşındayım neredeyse ama her zaman öncesinden daha iyi olmak için çalışıyorum. Trabzon taraftarının tutkusunu seviyorum. Futbol için yaşıyorlar. Bu, oyuncular için harika. Sahip olduğunuz bu tutkuyu sahada hissedebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamsik, Trabzonspor'da antrenörlük yapmak isteyip istemeyeceği şeklindeki bir soruya da "Bilmiyorum. Elbette çocuklar için olan futbol akademimde antrenör olacağım. 400 genç oyuncusu olan bir futbol akademim var. Onlarla başlayacağım. Daha sonra ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.