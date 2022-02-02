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Giriş Tarihi: 2.2.2022 08:32

Real Madrid'in Mbappe çılgınlığı! Dakikası 95.4 Euro

SPOR SERVİSİ
Real Madrid’in Mbappe çılgınlığı! Dakikası 95.4 Euro

Yeni sezondan itibaren Real Madrid forması giyecek olan Kylian Mbappe, yılda 50 milyon Euro kazanacak. Yıldız oyuncunun günlüğü 137 bin 360, saati 5 bin 723, dakikası ise 95.4 Euro’ya geliyor,

Real Madrid uzun zamandır peşinde koştuğu Kylian Mbappe transferini mutlu sonla bitirdi. Çocukluğundan bu yana İspanyol ekibinin hayranı olan Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusunun, alacağı ücret de dudak uçuklatıyor. Mbappe, gelecek sezondan itibaren geçerli olacak bu kontratla yılda 50 milyon Euro'yu cebine koyacak.

Saniyede 1.6, dakikada 95.4, saatte 5 bin 723 Euro'yu cebine koyacak oyuncunun günlüğü ise 137 bin 360 Euro'ya denk gelecek. Haftada 961 bin 500, ayda da 4.2 milyon Euro kazanacak. Bu anlaşmayla birlikte 23 yaşındaki hücum oyuncusu, dünyanın en çok maaş alan ikinci ismi olacak. İlk sırada PSG'ye bu yaz geçen Lionel Messi (Yılda 60 milyon Euro) bulunuyor. Yaz başında Real Madrid 23 yaşındaki yıldız için PSG'ye 200 milyon Euro teklif etmiş ancak transfere onay verilmemişti.

ÖMER ÜRÜNDÜL - NE KADAR DEĞERLİ OLURSA OLSUN DOĞRU BULMUYORUM
Avrupa'nın büyük kulüpleri transfer piyasasını devamlı yükseltiyorlar. Tabii ki mali bütçeleri buna müsaade ediyor. Zaten bu çok yüksek ücretler de özel oyunculara veriliyor. Ama ne kadar değerli oyuncu olursa olsun, ne kadar istikbâl vadederse etsin ben doğru bulmuyorum. Çünkü günümüz futbolunun sertliğinde fizik olarak güçlü oyuncuların da başına çok ağır sakatlıklar geliyor. Bu takımlar için her zaman büyük bir risktir…

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Real Madrid'in Mbappe çılgınlığı! Dakikası 95.4 Euro
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