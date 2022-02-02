Rıza Çalımbay'ın hedefi üst sıralar! "Telafisi yok..."

'TÜM MAÇLARIMIZI FİNAL NİTELİĞİNDE OYNAMALIYIZ'

Takımına güvendiğini söyleyen Çalımbay, "Elimizde ki oyunculara güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız. Yukarıya oynamak istiyorsak mutlaka iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Transfer konusunu yönetimimiz ile paylaştık. Devre arası transfer yapmak çok zor. İstediğiniz oyuncuyu bulamayabilirsiniz, oynayan oyuncuyu aldığımız zaman çok pahalı olabilir, oynamayan oyuncuyu aldığınız zaman size uyum sağlayamayabilir. Bir sürü de sıkıntı yaşanabilir" diye konuştu.





Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarında bulunan Max Gradel ve Fayçal Fajr'ın kupadan elenmelerinin ardından takıma döneceklerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Biraz daha erken dönselerdi bizim için büyük avantaj olacaktı. Konuşmalarımızda onlara da hak veriyoruz. 1 aydır orada kamptalar. Bir sürü de maç yaptılar. Kamerun'dan ülkelerine geçip, oradan da Sivas'a gelecekler. Onlar da büyük ihtimal Gaziantep maçına gelirler. Oynarlar mı oynamazlar mı? duruma göre bakacağız. Elimizde ki oyuncular ile iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Son oynadığımız Fenerbahçe maçının ikinci yarısında mükemmel bir oyun oynadık. Hakkımız o maçta galibiyetti ama bazen futbolun içindeki şansızlıkları yaşayabiliyorsunuz; 2 topun direkten dönmesi, bir sürü pozisyonun kaçması gibi. Kim oynarsa oynasın, herkes elinden geleni vererek oynadı" ifadelerini kullandı.