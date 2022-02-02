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Giriş Tarihi: 2.2.2022 16:41 Son Güncelleme: 2.2.2022 16:43

Rizespor'dan Galatasaray'a Gedson Fernandes göndermesi! "İntikam güzel şey"

Rizespor’dan Galatasaray’a Gedson Fernandes göndermesi! İntikam güzel şey

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Gedson Fernandes'i Beşiktaş kaptı. Portekizli yıldızı alarak bombayı patlatan siyah-beyazlı takım, 14 yabancı kontenjanı dolu olduğu için Gedson'u Çaykur Rizespor'a kiralayacak. Oğulcan Çağlayan transferi sebebiyle Galatasaray ile gerilimli günler yaşayan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson transferi sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Son yıllarda 3 büyükler arasında yaşanan transfer çalımlarına bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş, uzun süredir Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'le anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncu ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanırken Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Öte yandan Benfica, Portekizli orta sahanın bir sonraki satışından ise yüzde 50 pay alacak.

Beşiktaş, 14 yabancı oyuncu kontenjanı dolu olduğu için Gedson'dan sezonun kalan diliminde faydalanamayacak.

Kartal, oyuncuyu sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralayacak. Gedson'un transferi sonrası Rizespor cephesinden çarpıcı bir paylaşım geldi.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transfer sürecinde iki kulüp arasında gerilimli günler yaşanmıştı. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, o günlere gönderme yapar bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın istediği Gedson'u kiralayan Tahir Kıran, Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "İntikam güzel şey" şarkısını ekledi.

Kıran, bu paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu.

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Rizespor'dan Galatasaray'a Gedson Fernandes göndermesi! "İntikam güzel şey"
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