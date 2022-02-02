Son dakika... Beşiktaş’ın yeni transferi Gedson Fernandes İstanbul’a geliyor

Son dakika... Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a transferde büyük bir çalım attı. Siyah-beyazlı takım, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson, yaz transfer döneminde bir kez daha sarı-kırmızılı takımın gündemine gelmişti.
Benfica'yı ikna edemeyen Aslan, transferi ocak ayına bırakmıştı. Kış transfer döneminde genç orta saha ile temasa geçen sarı-kırmızılı takım transferi sonlandıramadı.
Beşiktaş, ezeli rakibinin istediği Gedson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek. Saat 20.00'de İstanbul'da olması beklenen Gedson'un yarın resmi imzayı atacağı belirtiliyor.
Kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunan Kartal, Gedson'u sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralık olarak gönderecek.