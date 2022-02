Tahir Kıran: Cüneyt Çakır bizim maçlara verilirse takımı sahaya çıkarmam

"BU SAATTEN SONRA HER MAÇIMIZ FİNAL"

Son olarak ligde gelecek maçlar hakkında konuşan kulüp başkanı Tahir Kıran, "Orası Atmaca Arena. Bu saatten sonra oradan kimse çıkamayacak. Oradan çıkmak yok. Geleni, gideni yenmen zorundayız. Bu saatten sonra her maçımız final. Taraftarımız da ciddi anlamda değişiklik var. Takımına 90 dakika destek olmasıyla ciddi anlamda o maçı çeviren taraftarımızdır. Böyle devam ederlerse bu takım daha iyi yerlere gelecek. Her sene çok daha iyi yerlere çıkacak" diye konuştu.