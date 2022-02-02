Tahir Kıran: Cüneyt Çakır bizim maçlara verilirse takımı sahaya çıkarmam

"PROBLEMİ ÇÖZECEK BİR FUTBOLCU ALMAMIZ GEREK"

Stopere ihtiyaçları olduğunu belirten Kıran, "Şu an bizim üç tane stoperimiz var. Emirhan, Selim, Holmen. Önümüzde 15 tane maç var. Kart cezası var, sakatlık var. 3 stoper bize yeterli değil bir stoper daha almak durumundayız. Kubilay'ın ciddi anlamda forvete destek olacağını düşünüyoruz. İleriye top taşımada bir problemimiz var. O problemi çözecek bir futbolcu almamız gerek. Biz bunları takım haline getirebilirsek başarı gelecek. Bu Takım malzemeciden başkanına kadar taraftarı, medyası ekip, takım olabilirsek çok iyi yerlere geleceğiz. Bunu başaramazsak beni kimse tutamaz" ifadelerini kullandı.

"YAKAMIZI BAZILARI BIRAKMIYORLAR"

Transfer konusunda çalışmaların devam etiğini dile getirerek, "Bizim şu an durumumuz ortada 22 puanımız var. 4 maçta beş puan aldık. İlk yarıya başladığımızda 9 haftada bir puan aldık. Tek tek inceledim hakem sıkıntılarından 14 puanımız gitti. Yakamızı bazıları bırakmıyorlar. Bırakmayanların kim olduğunu da ben hepsini tespit ettim. Onlara gerekli şeyleri verdim. Onlarda ayaklarını yorganına göre uzatacaklar. Ayakları yorgandan dışarıya çıkmayacak" dedi.