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Giriş Tarihi: 2.2.2022 15:41

Tecavüzle suçlanan Manchester Unitedlı Mason Greenwood serbest bırakıldı

AA
Tecavüzle suçlanan Manchester Unitedlı Mason Greenwood serbest bırakıldı

Sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarının ardından tutuklanan Greenwood'un, kefalet ödeyerek serbest kaldığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savcılığın ek süre talebiyle üç gün boyunca sorgusu devam eden 20 yaşındaki futbolcu için yargı yolu devam edebilir.

Manchester United'ın yıldızı Mason Greenwood tutuklandı! Tecavüz ve şiddet iddiası...

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Mason Greenwood, geçen pazar günü tutuklanmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etmişti.

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Tecavüzle suçlanan Manchester Unitedlı Mason Greenwood serbest bırakıldı
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