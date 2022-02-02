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Giriş Tarihi: 2.2.2022 15:59

Yılın en iyileri için adaylar açıklandı

AA
Yılın en iyileri için adaylar açıklandı

23. Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları açıklandı. Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijlileri arasında kabul edilen ödüller, 2021'in en başarılı sporcu ve kulüplerine verilecek.

Yılın erkek sporcusu ödülü için yüzücü Caeleb Dressel, atlet Eliud Kipchoge, otomobil yarışçısı Max Verstappen, tenisçi Novak Djokovic, futbolcu Robert Lewandowski ve Amerikan futbolcusu Tom Brady yarışacak.

Yılın kadın sporcusu ise futbolcu Alexia Putellas, atletler Allyson Felix ile Elaine Thompson-Herah, tenisçi Ashleigh Barty, yüzücüler Emma McKeon ile Katie Ledecky arasından seçilecek.

Ödüller, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı nisan ayında çevrim içi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Kategorilere göre adaylar şöyle:

YILIN ERKEK SPORCUSU

Caeleb Dressel (ABD - Yüzme)

Eliud Kipchoge (Kenya - Atletizm)

Max Verstappen (Hollanda - Otomobil sporları)

Novak Djokovic (Sırbistan - Tenis)

Robert Lewandowski (Polonya - Futbol)

Tom Brady (ABD - Amerikan futbolu)

YILIN KADIN SPORCUSU

Alexia Putellas (İspanya - Futbol)

Allyson Felix (ABD - Atletizm)

Ashleigh Barty (Avustralya - Tenis)

Elaine Thompson-Herah (Jamaika - Atletizm)

Emma McKeon (Avustralya - Yüzme)

Katie Ledecky (ABD - Yüzme)

YILIN TAKIMI

Arjantin Milli Erkek Takımı (Futbol)

Barcelona Kadın Takımı (İspanya - Futbol)

Çin Olimpiyat Atlama Takımı (Su sporları)

İtalya Milli Erkek Takımı (Futbol)

Mercedes Formula 1 Takımı (Almanya - Otomobil sporları)

Milwaukee Bucks (ABD - Basketbol)

YILIN ÇIKIŞI

Ariarne Titmus (Avustralya - Yüzme)

Daniil Medvedev (Rusya - Tenis)

Emma Raducanu (Büyük Britanya - Tenis)

Neeraj Chopra (Hindistan - Atletizm)

Pedri (İspanya - Futbol)

Yulimar Rojas (Venezuela - Atletizm)

YILIN GERİ DÖNÜŞÜ

Annemiek van Vleuten (Hollanda - Bisiklet)

Marc Marquez (İspanya - Motosiklet)

Mark Cavendish (Büyük Britanya - Bisiklet)

Simone Biles (ABD - Cimnastik)

Sky Brown (Büyük Britanya - Kaykay)

Tom Daley (Büyük Britanya - Atlama)

YILIN ENGELLİ SPORCUSU

Diede De Groot (Hollanda - Tekerlekli sandalye tenis)

Jetze Plat (Hollanda - Para Triatlon)

Marcel Hug (İsviçre - Tekerlekli sandalye atletizm)

Sarah Storey (Büyük Britanya - Para Bisiklet)

Shingo Kunieda (Japonya - Tekerlekli sandalye tenis)

Susana Rodriguez (İspanya - Para Triatlon)

YILIN EKSTREM SPORCUSU

Alberto Gines (İspanya - Sportif tırmanış)

Bethany Shriever (Büyük Britanya - Kros bisiklet)

Carissa Moore (ABD - Sörf)

Italo Ferreira (Brezilya - Sörf)

Momiji Nishiya (Japonya - Kaykay)

Yuto Horigome (Japonya - Kaykay)

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Yılın en iyileri için adaylar açıklandı
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