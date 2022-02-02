Giriş Tarihi: 2.2.2022 15:59

Yılın en iyileri için adaylar açıklandı AA

23. Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları açıklandı. Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijlileri arasında kabul edilen ödüller, 2021'in en başarılı sporcu ve kulüplerine verilecek.

Yılın kadın sporcusu ise futbolcu Alexia Putellas, atletler Allyson Felix ile Elaine Thompson-Herah, tenisçi Ashleigh Barty, yüzücüler Emma McKeon ile Katie Ledecky arasından seçilecek. Ödüller, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı nisan ayında çevrim içi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Kategorilere göre adaylar şöyle: YILIN ERKEK SPORCUSU Caeleb Dressel (ABD - Yüzme) Eliud Kipchoge (Kenya - Atletizm) Max Verstappen (Hollanda - Otomobil sporları) Novak Djokovic (Sırbistan - Tenis) Robert Lewandowski (Polonya - Futbol) Tom Brady (ABD - Amerikan futbolu) YILIN KADIN SPORCUSU Alexia Putellas (İspanya - Futbol) Allyson Felix (ABD - Atletizm) Ashleigh Barty (Avustralya - Tenis) Elaine Thompson-Herah (Jamaika - Atletizm) Emma McKeon (Avustralya - Yüzme) Katie Ledecky (ABD - Yüzme)