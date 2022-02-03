CONCACAF maçında Atiba’dan tarihe geçen bir gol! Asist Larin...

2022 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş'ın oyuncuları Larin ve Atiba'nın da 11'de başladığı maçta Kanada, El Salvador'u 2-0 mağlup etti ve gruptaki liderliğini pekiştirdi.
LARİN KANADA MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson'ın "en fazla forma giyen futbolcu" unvanını taşıdığı Kanada Milli Takımı'nda bir rekor da Cyle Larin'den gelmişti. Larin, 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Elemeleri final turu 10'uncu maçında ABD karşısında bulduğu golle Kanada Milli Takım tarihinin en fazla gol atan futbolcusu oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Elemeleri final turu 10'uncu maçında Kanada, evinde ABD ile karşı karşıya gelmişti. Kanada mücadeleden 7'nci dakikada Larin, 90+5'inci dakikada da Adekugbe'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.
DÜN OYNANAN EL SALVADOR MAÇINDA İLGİNÇ GOL!
Dün oynanan 2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri maçında Kanada deplasmanda El Salvador'u Atiba ve David'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve puanını 25'e çıkararak liderliğini pekiştirdi.
Maçta forma giyen Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba'nın attığı gol ise dikkat çekti. Atılan golün de asistini Cyle Larin yaptı.
Beşiktaş'tan takım arkadaşı Larin'in sağ kanattan getirip yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşu yapan 38 yaşındaki Atiba, topu direğe nişanladı. Direkten dönen top Atiba'nın yerdeyken beline çarptı ve top kalenin içine girdi. Atılan bu ilginç gol futbol tarihine de geçmiş oldu.
TAKIMI BEŞİKTAŞLILAR SIRTLIYOR
Kanada Milli Takımı'nı Beşiktaşlılar sırtlamaya devam ediyor. ABD ile oynanan maçta forma şansı bulamamasına karşın milli takımın formasını 91 kez terleterek rekoru elinde bulunduran Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson'dan sonra bir rekor da en fazla gol atan futbolcu unvanıyla Larin'den geldi.
Karşılaşmanın 7'nci dakikasında fileleri havalandırarak gol sayısını 23'e çıkaran Larin, adını tarihe yazdırdı. 26 yaşındaki oyuncu, 23 golle Kanada Milli Takımı'nın en fazla gol atan oyuncusu oldu.