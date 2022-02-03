CONCACAF maçında Atiba’dan tarihe geçen bir gol! Asist Larin...

Maçta forma giyen Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba'nın attığı gol ise dikkat çekti. Atılan golün de asistini Cyle Larin yaptı.

Beşiktaş'tan takım arkadaşı Larin'in sağ kanattan getirip yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşu yapan 38 yaşındaki Atiba, topu direğe nişanladı. Direkten dönen top Atiba'nın yerdeyken beline çarptı ve top kalenin içine girdi. Atılan bu ilginç gol futbol tarihine de geçmiş oldu.