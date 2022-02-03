Efecan Karaca’nın transferi gerçekleşmedi

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı takım kaptanı Efecan Karaca'nın transferi Fenerbahçe'de gündemin 1. maddesi olurken transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün Alanyaspor yerine Antalyaspor'u istemesi sonrası sadece para üzerinden yürütülen görüşmelerde Alanya'nın peşinatı yüksek tutması, Fenerbahçe'nin ise ödemeyi taksitlendirmek istemesi üzerine transfer görüşmeleri sona erdi.

KARACA BU GÜN İDMANA ÇIKTI

Aytemiz Alanyaspor pazar günü Oba stadyumunda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bu gün Zimbitlik Cengiz Aydoğan Tesislerinde. Teknik Direktör Farioli yönetiminde takımla birlikte antrenmana çıkan Efecan Karaca'nın hırslı ve istekli olduğu gözlerden kaçmadı.

FARİOLİ KARACA'NIN GİTMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli de geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını istemediğini "Efecan, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli" sözleriyle ifade etmişti.