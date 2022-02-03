Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı mücadele verecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasında cumartesi günü oynanacak Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka