Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı mücadele verecek.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasında cumartesi günü oynanacak Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka