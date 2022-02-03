Galatasaray’ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul geldi!

Sarı-kırmızılı takımın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero oyuncusu Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcunun yer aldığı uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'da!
SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
Şilili orta saha sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak. Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar 1 asiste imza attı.
Orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takımın Antalya'daki kampına katılacak.