Galatasaray’ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul geldi!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'da!

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Şilili orta saha sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak. Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar 1 asiste imza attı.