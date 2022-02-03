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Giriş Tarihi: 3.2.2022 13:21 Son Güncelleme: 3.2.2022 13:50

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul geldi!

İHA
Galatasaray’ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul geldi!

Galatasaray'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Erick Pulgar İstanbul'a geldi. Şili Milli Takımı'nda forma giyen deneyimli futbolcu resmi olarak açıklanacak.

Sarı-kırmızılı takımın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero oyuncusu Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcunun yer aldığı uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'da!

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Şilili orta saha sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak. Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar 1 asiste imza attı.

Orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takımın Antalya'daki kampına katılacak.

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Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul geldi!
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