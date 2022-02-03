Gedson Fernandes’ten ilginç Beşiktaş çıkışı!

Beşiktaş'ın 4+1 yıllığına sözleşme imzaladığı ve sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Dün gerçekten yoğun bir gün geçirdik. Tüm işlemlerden sonra buradayız. Bu süreci çabuk bir şekilde hallettik. Rize'de olduğum için mutluyum. Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce Türkiye'de yaşadım. Türk çayını seviyorum ve yeniden tatma imkanım oldu. Burada olduğum için mutluyum.
Diğer kulüplerden teklifler oldu. Diğer tekliflerin bir önemi yok artık. Ben artık Rizespor oyuncusuyum. Elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Benim için en önemli teklif Rizespor'undu. 83 benim için önemli. İlk giydiğim numaraydı. Bireysel amacımdan öte, takımın hedefine yöneleceğim. Ben buraya bireysel hedefler için değil takıma en iyi şekilde yardım etmek için geldim.
"BEŞİKTAŞ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Rizespor bana yardımcı olacaktır. Her geçen gün daha fazlasını vererek Rizespor'a yardımcı olacağım. Her ligin kendi karakteri var. Ben ligleri karşılaştırmayı sevmiyorum. Her gün kendinizi geliştirmeye çalışırsınız. Ben de buna bakıyorum.
Türkiye'ye ilk geldiğimde tanıdığım Portekizli yoktu. O yüzden kimseyle konuşamadım. Geldikten sonra çok çabuk bir uyum süreci geçirdim. İyi arkadaşlıklar edindim. Brezilyalı oyuncularla konuşma şansım olmuştu. Onlar bana referans olmuştu Türkiye'ye gelmeden önce. Türkiye'de yaşadığım yer İstanbul çok güzeldi. Türkiye'de çok güzel ve sevecen insanlar var. Türkiye deyince benim aklıma bu arkadaşlık geliyor. Bazı günler yeni yerleri keşfetmeyi istiyorum. Bazı günlerde evde dinlenmeyi tercih ediyorum. Boş zamanlarımda ne yaptığım, günüme göre değişiyor. Tahir Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu transfere katkısından ötürü müteşekkirim. Rizespor formasını çok beğendim. Renkleri çok güzel. Umarım bana ve takıma şans getirir. Bu seneye odaklıyım. Beşiktaş taraftarına bir mesaj veremiyorum şu an.
ÇAYKUR RİZESPOR'A İMZAYI ATTI
Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar kiraladığı Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Kulübünün İstanbul'daki ofisinde gerçekleştirilen ve başkan Tahir Kıran'ın da hazır bulunduğu törende Fernandes sözleşmeye imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Tahir Kıran, büyük fedakarlıklarla Gedson Fernandes'i Çaykur Rizespor'a bağladıklarını belirterek, "Umarım önce Rizespor'a sonra Türk futboluna katkısı olur" dedi.
Transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kıran, "Gündeme gelmesiyle bitmesi kısa sürede oldu. Menajerinden teklif geldi ben de 'evet' dedim. Kendisiyle görüştüm; gelmek isteyip istemediğini sordum, gelmek istediğini söyledi. Bu transferde tabii Benfica ve Beşiktaş tarafı da var. Onlarla da görüştük, onlar da uygun olduğu yönünde karar verdiler. Gedson önümüzdeki 15 maç için formamızı terletecek" değerlendirmesinde bulundu.
"BONSERVİSİ YÜZDE 100 BEŞİKTAŞ'TA AMA HER ŞEY OLABİLİR"
Sezon sonuna kadar kiralanmasına rağmen sonrasında Çaykur Rizespor'da devam edip etmeyeceği yönünde soruyu yanıtlayan Kıran, "Her şey olabilir. Rize'de mutlu olursa niye kalmasın. Şu an itibarıyla bonservisinin yüzde yüzü Beşiktaş'ta. Şu an Beşiktaş söz sahibi. Bir dahaki satış olursa Benfica'nın alacağı olacak" diye yanıtladı.
Maç eksiği olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Kıran, "Önümüzdeki 15 maç için tabii ki suyunu çıkaracağız. Kendisi kısa sürede takımdaki yerini alacaktır. Yaşı itibarıyla maç eksiğini hızlı kapatacaktır" diye konuştu.
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Gedson Fernandes ise elinden gelen katkıyı vermeye çalışacağını vurgulayarak, "En iyisini yapacağım. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Elimden geleni yapacağım. Kendimi en iyi şekilde ileriye götüreceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.