Gedson Fernandes’ten ilginç Beşiktaş çıkışı!

"BEŞİKTAŞ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Rizespor bana yardımcı olacaktır. Her geçen gün daha fazlasını vererek Rizespor'a yardımcı olacağım. Her ligin kendi karakteri var. Ben ligleri karşılaştırmayı sevmiyorum. Her gün kendinizi geliştirmeye çalışırsınız. Ben de buna bakıyorum.