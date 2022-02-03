Gedson Fernandes’ten ilginç Beşiktaş çıkışı!

"BONSERVİSİ YÜZDE 100 BEŞİKTAŞ'TA AMA HER ŞEY OLABİLİR"

Sezon sonuna kadar kiralanmasına rağmen sonrasında Çaykur Rizespor'da devam edip etmeyeceği yönünde soruyu yanıtlayan Kıran, "Her şey olabilir. Rize'de mutlu olursa niye kalmasın. Şu an itibarıyla bonservisinin yüzde yüzü Beşiktaş'ta. Şu an Beşiktaş söz sahibi. Bir dahaki satış olursa Benfica'nın alacağı olacak" diye yanıtladı.

Maç eksiği olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Kıran, "Önümüzdeki 15 maç için tabii ki suyunu çıkaracağız. Kendisi kısa sürede takımdaki yerini alacaktır. Yaşı itibarıyla maç eksiğini hızlı kapatacaktır" diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Gedson Fernandes ise elinden gelen katkıyı vermeye çalışacağını vurgulayarak, "En iyisini yapacağım. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Elimden geleni yapacağım. Kendimi en iyi şekilde ileriye götüreceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.