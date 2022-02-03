Hamza Hamzaoğlu'ndan Gedson Fernandes açıklaması! "Adana Demirspor maçında..."

Hamzaoğlu, savunma bölgesi için alternatif oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Semih Kaya listemizdeydi ama başka bir takımla anlaştı. Başarılar diliyorum. Ponck düşündüğümüz oyunculardan biri. Görüşmelerimiz sürüyor. Başka alternatiflerimiz de var. Görüşmeler devam ediyor. İlk yarı yükümüzü taşıyan oyuncular belliydi. Aramıza yeni katılacak oyuncularla rekabetimiz güzel bir seviyeye taşınacak. Herkes formanın değerini biliyor. Bizi bir yerlere getirecek isimlerden ziyade bu isimlerin bir takım olması, isimler bize güç katacak ama birlikte mücadele etmemiz çok daha önemli. Böyle bir takım olduk. Daha da iyi olacağız."

Takımdaki eksiklere değinen Hamzaoğlu, "Umar'ın sakatlığı var. Kaleci Tarık Çetin çalışmaya başladı. Gökhan Akkan'ın ise sakatlığı devam ediyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.