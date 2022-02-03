Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme uzattı
Giriş Tarihi: 3.2.2022 15:11

Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme uzattı

AA
Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile sözleşme yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştiği belirtilerek, Cikalleshi ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatıldığı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen futbolcu Sokol Cikalleshi, Konyaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL"
İmzanın atılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Cikalleshi, şunları kaydetti:

"Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Yarın önemli bir Giresun maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız."

Cikalleshi, salgına rağmen taraftarın takıma çok güzel destek verdiğinin anlatarak, "Bundan sonra daha çok destek vereceklerine eminim. Biz büyük bir aileyiz. Sezon sonuna kadar bu kenetlenmemiz devam edecek ve sezonu en güzel şekilde tamamlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninde başkan yardımcısı Nuh Kaygısız da yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İyi hal indirimi' açıklaması! "Arkadaşlara talimat verdim"
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar! Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı başlıyor!
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı davayı kazandı! Bedduanın cezası ağır oldu!
Başkan Erdoğan'dan net mesajlar! "Ekonomik programımız dünyaya örnek olacak"
Son dakika haberi - Türkiye’nin konuştuğu vahşette önemli gelişme! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti...
TBMM'de İmamoğlu tartışması! Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir
Uğur Mumcu cinayeti şüphelisine kurşunlu tehdit
MSB, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Başkan Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA