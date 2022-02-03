Ligin formda takımı Hatayspor’da hedef yeni transfer! Ömer Erdoğan’dan transfer sözler...

Oyuncularının uyum sürecini çok çabuk atlattığını ancak iyi başladıkları ligin ilk yarısının sonlarına doğru inişli çıkışlı grafik çizdiklerini belirten Erdoğan, "Orta sahada Adama Traore, Onur Ergün ve Mehdi Boudjemaa'nın sakatlığı vardı. Söylediğim arkadaşlar ilk 11'de oynayan arkadaşlarımız. Üçünün de aynı zamanda sakatlanması bizi açıkçası sıkıntıya soktu." diye konuştu.

Erdoğan, çok fazla rotasyon yapma şansları olmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Devamında ister istemez peş peşe aldığımız kötü sonuçlar takım içerisinde biraz öz güvensizliğe götürdü olayı. Bir dalgalanma ve düşüş yaşadık. Futbolda bunlar oluyor zaman zaman, yine toparladık. Galatasaray maçıyla yine bir çıkış yakaladık. Devamında kötü bir sonuç aldık. Tamamen bu takım içerisinde o dönemki sakatlıklar, eksiklerin ve şanssızlıkların getirdiği bir dönemdi diye düşünüyorum."

- İKİ TRANSFER DAHA PLANLANIYOR

Ömer Erdoğan, ara transfer döneminde kadrolarını genişletmek istediklerini, bunun için oyuncu arayışlarını sürdürdüklerini ifade etti.