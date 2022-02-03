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Giriş Tarihi: 3.2.2022 13:05 Son Güncelleme: 3.2.2022 13:08

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski golcüsü değere bindi! Takımdan gönderilen Frey...

Son dakika: Fenerbahçe’nin eski golcüsü değere bindi! Takımdan gönderilen Frey...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Fenerbahçe'de gözler yapılacak olan transferlere çevrildi. Diğer yandan Fenerbahçe'nin eski golcüsü olan ve takımdan gönderilen Michael Frey değere bindi. Golcü oyuncuya taliplerinden 15 milyon euro'luk teklif geldi...

Fenerbahçe'de gözler yapılacak olan transferlere çevrildi. Bu sezon ligde istediği performansı ortaya koyamayan Sarı-Lacivertli takımdan Max Meyer ve Allahyar başka takımlara gönderildi.

FREY DEĞERE BİNDİ!

Fenerbahçe'de takıma kimlerin transfer edileceği merak ediliyor. Diğer yandan Fenerbahçe'ye 2018'de gelen ve 2021'de Belçika ekibi Royal Antwerp'e satılan 27 yaşındaki Michael Frey'in gün geçtikçe talipleri artmaya devam ediyor.

FREY'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Geçtiğimiz sene 2 milyon euro bonservisle Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İsviçreli oyuncunun talipleri gün geçtikçe artıyor.

15 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Michael Frey'e İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen teklifler sonrası kulübü Antwerp oyuncunun değerini açıkladı. Royal Antwerp, İsviçreli futbolcu için en az 15 milyon euro talep ediyor.

Michael Frey bu sezon Belçika ekibiyle çıktığı 21 maçta 17 gol 3 asistlik harika bir performans sergilemişti.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin eski golcüsü değere bindi! Takımdan gönderilen Frey...
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