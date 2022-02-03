Son dakika: Semih Kaya yeniden Galatasaray’da

Son dakika haberi... Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini geçen hafta fesheden Semih serbest kalmıştı. Luyindama'yı gönderen ve Alpaslan'ın omuz sakatlığını dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, bonservisi elindeki Semih Kaya ile görüştü.

30 yaşındaki stoper Galatasaray'la para konuşmadan gelen teklifi kabul etti. 4 aylık sözleşme yapılan Semih'in ismi Avrupa Ligi listesine eklenmedi, sadece Süper Lig'de kalan 15 maçta Nelsson-Marcao ikilisine alternatif olarak kadroda yer alacak.