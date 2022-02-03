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Giriş Tarihi: 3.2.2022 13:54 Son Güncelleme: 3.2.2022 14:03

Son dakika: Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Semih Kaya yeniden Galatasaray’da

Son dakika haberi... Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Yarım sezonluk imza atılan 30 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi listesinde yer almayacak ve sadece Süper Lig'deki maçlarda forma giyecek.

Son dakika haberi... Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini geçen hafta fesheden Semih serbest kalmıştı. Luyindama'yı gönderen ve Alpaslan'ın omuz sakatlığını dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, bonservisi elindeki Semih Kaya ile görüştü.

30 yaşındaki stoper Galatasaray'la para konuşmadan gelen teklifi kabul etti. 4 aylık sözleşme yapılan Semih'in ismi Avrupa Ligi listesine eklenmedi, sadece Süper Lig'de kalan 15 maçta Nelsson-Marcao ikilisine alternatif olarak kadroda yer alacak.

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Son dakika: Semih Kaya yeniden Galatasaray'da
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