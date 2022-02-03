Son dakika: Yeni transfer Luiz Adriano imza için Türkiye'ye geliyor!

Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen Antalyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelen son dakika gelişmesine göre Antalyaspor'nu yeni Brezilyalısı yola çıktı.
BREZİLYALI OYUNCU İMZAYI ATACAK
Antalyaspor, Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen Luiz Adriano ile anlaşmaya varmıştı. Türkiye'ye doğru yola çıkan Brezilyalı futbolcu bugün Antalya'ya gidecek ve takıma katılacak.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Antalyaspor, Brezilyalı yıldız Luiz Adriano ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. 34 yaşındaki Brezilyalı forvetin uçaktan fotoğrafını paylaşan gazeteci Romano, "Brezilyalı forvet Luiz Adriano Antalyaspor'a imza atmak için şu an Brezilya'dan Türkiye'ye uçuyor. 2023'e kadar anlaşma tamam. Resmi açıklama yakında" mesajını yazdı.
Adriano kariyerinde 6 takımın formasını giydi. Brezilya ekini Internacional'da başlayan kariyerde Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti.
34 yaşındaki forvetin Palmesiras'la sözleşmesi 31 Ocak 2022'de sona erdi. Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.