Son dakika: Yeni transfer Luiz Adriano imza için Türkiye'ye geliyor!

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Antalyaspor, Brezilyalı yıldız Luiz Adriano ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. 34 yaşındaki Brezilyalı forvetin uçaktan fotoğrafını paylaşan gazeteci Romano, "Brezilyalı forvet Luiz Adriano Antalyaspor'a imza atmak için şu an Brezilya'dan Türkiye'ye uçuyor. 2023'e kadar anlaşma tamam. Resmi açıklama yakında" mesajını yazdı.