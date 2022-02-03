Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan şampiyonluk sözleri!

"KUCAKLAŞMA VE DAYANIŞMA"

Bordo-mavili takımın bu sezon elde ettiği başarıyı sıra dışı kılan bir diğer unsuru 'kucaklaşma' olarak belirten Ağaoğlu, "Camianın her birleşeni, taraftarı, futbolcusu, divan üyesi, personeli, kısacası senelerdir içinde biriktirdiği büyük özleme cevap arayan herkes birbirine sımsıkı kenetlendi. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN SON DEĞİL, BAŞLANGIÇ OLACAK"

Trabzonspor'un emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Hepimizin canı gönülden duyduğu arzu aynı; sezon sonu vuslat olsun. Bu vuslatı kimileri, her sezon zirve yarışında görülen diğer ekiplerin kötü gidişinin içinden sıyrılıp gelen bir takımın başarısı sayacak. Oysa bizim için bir son değil, bir başlangıç olacak. Sonrasında da tabir yerindeyse 'oyun disiplininden kopmadan' hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda Trabzonspor için çalışmaya devam edeceğiz. Başarımızın spor kamuoyu için bir çeşni, farklı bir lezzet olmadığı asıl bundan sonra anlaşılacak" dedi.

