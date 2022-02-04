Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı! "Anlaşmıştık..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, Instagram hesabında yaptığı yayınla çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dele Alli, Everton'a transfer olmadan önce Tottenham'la anlaştıklarını duyuran Murat Sancak, "Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton'a gidince o bizim işi bozdu" dedi.