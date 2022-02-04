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Giriş Tarihi: 4.2.2022 18:31 Son Güncelleme: 4.2.2022 18:36

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı! "Anlaşmıştık..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan Dele Alli itirafı! Anlaşmıştık...

Süper Lig'e bu sezon yükselen Adana Demirspor, yaz transfer döneminde kadrosunu dikkat çeken isimlerle güçlendirmişti. Sezon ortasında takımın başına gelen Vincenzo Montella ile çıkış yakalayan Demirspor Başkanı Murat Sancak, flaş bir Dele Alli itirafında bulundu.

Süper Lig'de bu sezonun dikkat çeken takımlarından birisi haline gelen Adana Demirspor, yaz transfer döneminde Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla flaş bir itirafta bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, Instagram hesabında yaptığı yayınla çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dele Alli, Everton'a transfer olmadan önce Tottenham'la anlaştıklarını duyuran Murat Sancak, "Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton'a gidince o bizim işi bozdu" dedi.

Everton, transfer için Tottenham'a ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, Alli'nin bonservis bedelinin performansa bağlı ödemelerle 40 milyon sterlini bulabileceğini öne sürdü.

Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'te gittiği Tottenham'da 269 maça çıkmış ve 67 gol atmıştı.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı! "Anlaşmıştık..."
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