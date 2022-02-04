Son dakika: Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması!

"GEDSON NE BİZİ YUKARI ÇEKER NE DE G.SARAY'I AŞAĞI..."

"Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker."