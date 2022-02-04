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Giriş Tarihi: 4.2.2022 11:45 Son Güncelleme: 4.2.2022 12:10

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması!

Son dakika: Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması!

Son dakika haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes transferi ve Şenol Güneş hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Gedson Fernandes transferinin arka planını açıklayan Başkan Çebi, oyuncunun planları arasında yer aldığını ifade etti. Diğer yandan Şenol Güneş sorusuna da çarpıcı ve net bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Antalyaspor maçı öncesi basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes transferi ve Şenol Güneş hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

"BİZ GEDSON'U GEÇEN SENE DE İSTEMİŞTİK"

"Biz Gedson'u geçen sene almak istemiştik. Fakat şartlar uygun olmayınca transferi yapamadık. Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Gedson, seneye planladığımız takımın bir parçası olacak. Biz geçen seneden beri Gedson'u kadromuza almayı planlıyorduk. Şartlarımız bugün için bunu yapabilecek hale geldi. Süreç daha evvelden başlamıştı."

"GEDSON NE BİZİ YUKARI ÇEKER NE DE G.SARAY'I AŞAĞI..."

"Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker."

"Yeni sezon için planlarımız var. Transferlerimiz devam edecektir. Mümkün olduğunca da altyapıdan oyuncularla hareket etmek istiyoruz."

"Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti."

"YAN TARAFTA 1-2 SENEDİR KOŞARAK PARA ALMAYI İÇLERİNE SİNDİREN ARKADAŞLAR..."

"Kadro dışı olan arkadaşlar, maalesef gitmiyorlar. Ben anlamıyorum; nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik? Yan tarafta koşarak 1-2 senedir para almayı içlerine sindiren arkadaşlarla yollarımızı ayırmakla doğru yapmışız."

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması!
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