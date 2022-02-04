Galatasaray’da kriz büyüyor! Zam yok istifa var

Üst üste alınan kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan sarı-kırmızılı takımda hem yönetimde hem de teknik kadroda ayrılıklar yaşandı. Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Ancak Galatasaray'daki kriz sadece saha sonuçlarıyla kalmadı. Ekonomik olarak yaşanan zorluklar kulüp çalışanlarının da görevlerini bırakmasıyla sonuçlanmaya başladı.

Sportif AŞ, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nda önemli ayrılıkların yaşandığı Galatasaray'da kulüp profesyonelleri de görevlerini bırakıyor.

2022 yılına girilmesine rağmen zam alamayan Aslantepe çalışanları, iş aramaya ve istifa etmeye başladı.

Nef Stadyumu'nda mesai veren kulüp profesyonelleri, uzun zamandır maaşlar konusunda sıkıntılarını dile getiriyordu ancak Burak Elmas başkanlığındaki yönetim de çare olamadı.