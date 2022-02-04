Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da kriz büyüyor! Zam yok istifa var
Giriş Tarihi: 4.2.2022 14:23 Son Güncelleme: 4.2.2022 14:34

Galatasaray'da kriz büyüyor! Zam yok istifa var

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da kriz büyüyor! Zam yok istifa var

Galatasaray'da yaşanan kötü süreç kulüp çalışanlarını da etkiledi. Sportif başarısızlığın ardından yönetimde ve teknik heyetteki ayrılıkların ardından, ekonomik zorluklarla birlikte kulüp çalışanları da görevlerini bırakmaya başladı.

Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından yeni bir döneme başlayan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.

Üst üste alınan kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan sarı-kırmızılı takımda hem yönetimde hem de teknik kadroda ayrılıklar yaşandı. Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Ancak Galatasaray'daki kriz sadece saha sonuçlarıyla kalmadı. Ekonomik olarak yaşanan zorluklar kulüp çalışanlarının da görevlerini bırakmasıyla sonuçlanmaya başladı.

Sportif AŞ, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nda önemli ayrılıkların yaşandığı Galatasaray'da kulüp profesyonelleri de görevlerini bırakıyor.

2022 yılına girilmesine rağmen zam alamayan Aslantepe çalışanları, iş aramaya ve istifa etmeye başladı.

Nef Stadyumu'nda mesai veren kulüp profesyonelleri, uzun zamandır maaşlar konusunda sıkıntılarını dile getiriyordu ancak Burak Elmas başkanlığındaki yönetim de çare olamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP’li Oya Ersoy kandil gecesi haddini aştı! TBMM'de İslam'a hakaret
Koronavirüs aşılarından sonra ilaç da güçlü bir silah oldu!
Son dakika haberi | Türkiye'nin yeni nüfusu ne kadar oldu? TÜİK 2021 nüfus rakamlarını açıkladı
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi
Ahmet Demiray Almanya'da sağlık hizmeti alamadı Türkiye'ye getirildi! "Allah devletimize güç kuvvet versin"
Samsun'da bir grup Atatürk heykeli etrafında döndü
YASİN SURESİ OKUNUŞU, Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Son dakika: Kur korumalı mevduata katılım 290 milyar TL'ye yükseldi
CHP'de yeni skandal! Şehidin fotoğrafını paylaşıp 'barışamadık, yaşatamadık' dedi!
Bursa'da giysi kumbarasında akılalmaz ölüm! Ukraynalı turist feci şekilde can verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da kriz büyüyor! Zam yok istifa var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA