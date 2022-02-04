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Giriş Tarihi: 4.2.2022 14:07

Galatasaray'ın yenileri boy gösterdi

İHA
Galatasaray’ın yenileri boy gösterdi

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Antalya’da hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferler Batefemi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya da antrenmanda yer aldı.

Liglere verilen arada hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı lig maçı öncesinde Antalya'da kampta bulunuyor.

Lara'daki Nirvana Cosmopolitan'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün olumsuz hava şartları nedeniyle her iki çalışmasını da otelin spor salonlarında gerçekleştirmişti.

Bugün güneşli havayla birlikte sarı-kırmızılılar otelin sahasında çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmanda milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne yer almadı.

Yeni transferler Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, Semih Kaya da çalışmalara katıldı. Teknik Direktör Domenec Torrent idaresindeki antrenman hafif koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Hız, dayanıklılık ve koordinasyon çalışması yapan sarı-kırmızıların antrenmanı pas ve çift kale taktik ağırlıkçı maç ile sona erdi.

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Galatasaray'ın yenileri boy gösterdi
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