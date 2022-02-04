Galatasaray’ın yenileri boy gösterdi

Lara'daki Nirvana Cosmopolitan'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün olumsuz hava şartları nedeniyle her iki çalışmasını da otelin spor salonlarında gerçekleştirmişti.

Bugün güneşli havayla birlikte sarı-kırmızılılar otelin sahasında çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmanda milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne yer almadı.



Yeni transferler Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, Semih Kaya da çalışmalara katıldı. Teknik Direktör Domenec Torrent idaresindeki antrenman hafif koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Hız, dayanıklılık ve koordinasyon çalışması yapan sarı-kırmızıların antrenmanı pas ve çift kale taktik ağırlıkçı maç ile sona erdi.

