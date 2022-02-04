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Giriş Tarihi: 4.2.2022 14:16 Son Güncelleme: 4.2.2022 14:17

Giresunspor'a yeni transfer Pyerre'den kötü haber! Tümör tespit edildi

DHA
Giresunspor’a yeni transfer Pyerre’den kötü haber! Tümör tespit edildi

Giresunspor'un hafta başında sözleşme imzaladığı Brezilyalı Jean Pyerre'den kötü haber geldi. Tümör tespit edilen Brezilyalı oyuncu ülkesine geri dönme kararı aldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Jean Pyerre, "Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Benim kararım Brezilya’ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un hafta başında sözleşme imzaladığı Brezilyalı Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi.

Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ülkesine dönme kararı alan Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi.

Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek.

En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmamaktan başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım."

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Giresunspor'a yeni transfer Pyerre'den kötü haber! Tümör tespit edildi
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