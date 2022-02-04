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Giriş Tarihi: 4.2.2022 21:57 Son Güncelleme: 4.2.2022 22:00

Konyaspor galibiyetlerine devam ediyor! Giresunspor'a karşı tek gol yetti...

Konyaspor galibiyetlerine devam ediyor! Giresunspor’a karşı tek gol yetti...

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan geri döndü. Haftanın ilk maçında Konyaspor, evinde Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un tek golünü Zymer Bytqi kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor, puanını 48 yaptı. Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. 24. haftanın açılış maçında Konyaspor, konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Konyaspor'un tek golünü Zymer Bytqi kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor, puanını 48 yaptı. Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

Lider Trabzonspor'un takipçisi Konyaspor, puan farkını 6'ya indirmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Guilherme'nin ceza sahası içindeki şutu kaleci Okan'da kaldı.

53'üncü dakikada Serginho'nun ceza saha içinde altıpas üzerinden şutu üstten auta çıktı.

65'inci dakikada ceza sahasına topla giren Guilherme'nin pasında Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan Bytyqi, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını öptü.

67'nci dakikada Suleymanov'un ceza dışında serbest vuruşunda top kaleci Erten'de kaldı.

75'inci dakikada Diabate'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

90'ıncı dakikada ceza sahasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın şutunda top yan direğe çarptı. Defansa çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Konyaspor galibiyetlerine devam ediyor! Giresunspor'a karşı tek gol yetti...
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