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Giriş Tarihi: 5.2.2022 01:10 Son Güncelleme: 5.2.2022 01:21

Son dakika: Galatasaray'dan sert açıklama! "Kasıtlı yalan haberler..."

Son dakika: Galatasaray’dan sert açıklama! Kasıtlı yalan haberler...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin yalanlama yayımladı.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

Bugün sosyal medyada yer alan ve Galatasaray armasını taşıyan oyuncularımıza yönelik ahlaksızca ve külliyen yalan ifadelerle dolu olan ithamları yakından takip ediyoruz.

Hafta başından bu yana teknik ekibimiz, kaptanlarımız ve oyuncularımız pazar günü çıkacakları karşılaşmaya odaklanmışken kasıtlı yaratılmaya çalışılan kaos ortamının farkındayız. Galatasaray camiasının bütün paydaşları bilmelidir ki; armamızı taşıyan sporcularımıza yönelik yapılmaya çalışılan bu haberler aciz bir kampanyadan ibarettir.

Önümüzdeki süreçte de benzeri provokasyon ve itibar suikastlerini yaymaya çalışanlara yönelik kamuoyu bilgilendirmelerini daha sık yapacak olup, oyuncularımızı karalama haddini kendinde görenlerden hukuk önünde en sert şekilde hesap sorulacaktır.

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Son dakika: Galatasaray'dan sert açıklama! "Kasıtlı yalan haberler..."
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