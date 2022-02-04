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Giriş Tarihi: 4.2.2022 12:19 Son Güncelleme: 4.2.2022 12:25

Son dakika: Göztepe Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kiraladı

Son dakika: Göztepe Galatasaray’dan Aytaç Kara’yı kiraladı

Son dakika... Sezon başında Kasımpaşa ile yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atan Aytaç Kara, beklentilerin altında kaldı. Deneyimli orta saha, sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandı.

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, sarı-kırmızılı ekipte yeterli süreyi alamadı.

Beklentilerin altında kalan Kara'nın yeni takımı Göztepe oldu. İzmir ekibi, sezon sonuna kadar Aytaç Kara'yı kiraladı.

28 yaşındaki orta saha, 6'sı Süper Lig olmak üzere bu sezon 12 maçta Galatasaray forması giyerken, gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

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Son dakika: Göztepe Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kiraladı
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