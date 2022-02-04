Son dakika: Göztepe Galatasaray’dan Aytaç Kara’yı kiraladı

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı.
Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, sarı-kırmızılı ekipte yeterli süreyi alamadı.
Beklentilerin altında kalan Kara'nın yeni takımı Göztepe oldu. İzmir ekibi, sezon sonuna kadar Aytaç Kara'yı kiraladı.
28 yaşındaki orta saha, 6'sı Süper Lig olmak üzere bu sezon 12 maçta Galatasaray forması giyerken, gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.