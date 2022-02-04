Son dakika: Göztepe Galatasaray’dan Aytaç Kara’yı kiraladı

Beklentilerin altında kalan Kara'nın yeni takımı Göztepe oldu. İzmir ekibi, sezon sonuna kadar Aytaç Kara'yı kiraladı.

28 yaşındaki orta saha, 6'sı Süper Lig olmak üzere bu sezon 12 maçta Galatasaray forması giyerken, gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.