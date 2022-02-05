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Giriş Tarihi: 5.2.2022 12:59 Son Güncelleme: 5.2.2022 13:07

Egehan Has: Kovulduğumu Twitter'dan öğrendim, Pazartesi Galatasaray'dayım

Egehan Has: Kovulduğumu Twitter’dan öğrendim, Pazartesi Galatasaray’dayım

Eskişehirspor'dan Galatasaray tişörtlü paylaşımı nedeniyle gönderilen Egehan Has açıklamalarda bulundu. Egehan Has, "Eskişehirspor'dan kovulduğumu Twitter'dan öğrendim. Hiçbir hoca ne ailemi aradı, ne beni aradı. En azından arayıp söyleyebilirlerdi. Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah Pazartesi gideceğim" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, akşam gittiği spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı.



"PAZARTESİ GALATASARAY'DAYIM"
Olayla ilgili TV100'e konuşan genç futbolcu Egehan Has, "Eskişehirspor'dan kovulduğumu twitter'dan öğrendim. Hiçbir hoca ne ailemi aradı, ne beni aradı. En azından arayıp söyleyebilirlerdi" dedi.

Egehan Has Galatasaraylı bir Genel Kurul üyesinden altyapıya davet aldığını belirterek, "Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. Galatasaray'a gelmek ister misin? diye sordu. Neden istemeyeyim dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah Pazartesi gideceğim" ifadelerini kullandı.

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Egehan Has: Kovulduğumu Twitter'dan öğrendim, Pazartesi Galatasaray'dayım
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