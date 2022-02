Göksel Gümüşdağ’dan transfer açıklaması! Trezeguet ve Pizzi, Başakşehir’e gelecek mi?

"BAŞAKŞEHİR HEP ŞAMPİYONLUĞU ZORLAYAN BİR TAKIM"

Medipol Başakşehir'in her zaman şampiyonluğu kovalayan bir takım olduğunu aktaran Göksel Gümüşdağ, "Biliyorsunuz her zaman zirveyi zorlayan, sürekli yarışın içinde olan, Avrupa kupalarını zorlayan, hatta şampiyonluk yaşamış bir takımız. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Başakşehir hep şampiyonluğu zorlayan bir takım. Önümüzde daha oldukça fazla maç var. Üç puanlık sistemde 5-10-15 puan kapatılabilen bir durum. Geçmişte biz 8 puan farktan şampiyonluğu verdik. Dolayısıyla her zaman zirveyi, şampiyonluğu zorlayan bir takımız. Birincilik, ikincilik her zaman hedeflerimizden biri." diye konuştu.