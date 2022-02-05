Josef’ten sağ ayağını kaybeden Eren’e imzalı forma

Eren Bulut'a videolu mesaj gönderen Karaveli mesajında, "Erenciğim, merhaba evlat. Josef sana formasını gönderdi ama benim formam olmadığı için sana sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum. Her şey gönlüne göre olsun diyorum ve sana söz, yolum o taraflara düşerse sadece Amasya'ya değil, o çevreye düşerse mutlaka seni ziyaret edeceğim ve seninle uzun uzun Beşiktaş'ı konuşacağız. Uzun uzun Türk futbolunu konuşacağız. Bana aktaracağın hatta senden öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum ve seni çok seviyorum. Ailene sevgiler, saygılar" ifadelerini kullandı.





İmzaladığı formasını Eren'e gönderen Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da formasını imzalarken, 'Eren Bulut, geçmiş olsun' dedi.