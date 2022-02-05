Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Josef'ten sağ ayağını kaybeden Eren'e imzalı forma
Giriş Tarihi: 5.2.2022 13:33 Son Güncelleme: 5.2.2022 13:47

Josef'ten sağ ayağını kaybeden Eren'e imzalı forma

DHA
Josef’ten sağ ayağını kaybeden Eren’e imzalı forma

Amasya’da yaşadığı tren kazası sonrası sağ ayağı kesilen futbolcu Eren Bulut’a, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli videolu mesaj, Brezilyalı Josef De Souza ise imzalı formasını gönderdi.

Amasya'da yaşadığı tren kazası sonrası sağ ayağı kesilen futbolcu Eren Bulut'a ülkenin birçok yerinden destek yağarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve futbolcu Josef De Souza da Eren'i unutmadı.

Eren Bulut'a videolu mesaj gönderen Karaveli mesajında, "Erenciğim, merhaba evlat. Josef sana formasını gönderdi ama benim formam olmadığı için sana sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum. Her şey gönlüne göre olsun diyorum ve sana söz, yolum o taraflara düşerse sadece Amasya'ya değil, o çevreye düşerse mutlaka seni ziyaret edeceğim ve seninle uzun uzun Beşiktaş'ı konuşacağız. Uzun uzun Türk futbolunu konuşacağız. Bana aktaracağın hatta senden öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum ve seni çok seviyorum. Ailene sevgiler, saygılar" ifadelerini kullandı.



İmzaladığı formasını Eren'e gönderen Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da formasını imzalarken, 'Eren Bulut, geçmiş olsun' dedi.

KAZA SONRASI AYAĞI KESİLDİ
14 Ocak'ta Amasya Tren Garı'nda meydana gelen kazada Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı, kurtarılamayarak kesildi.

Kazadan önce U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği öğrenilen Bulut, tedavisinin ardından taburcu edilerek, İl Sağlık Müdürlüğü'nce tahsis edilen ambulansla Amasya'ya götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emanet’in Kiraz’ı Gülderen Güler diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!
Başkan Erdoğan Zonguldak - Kilimli yolunu hizmete açacak: Seyahat süresi 5 dakikaya iniyor
Ne Kemal ne Ekrem işte en doğrucu
Son dakika haberi: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! "Türkler daha iyi olacak"
Bari bu sefer yemeyiniz
Son dakika: CHP’li Başkan ve 2 memur gözaltında
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Meclis'e geleceği tarih belli oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kış Kartalı Operasyonu açıklaması: Devamı gelecek
Adana Belediyesi'ndeki 'Huzur hakkı' skandalına tepkiler sürüyor! Seçimin diyetini ödüyorsunuz
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirini yalanladı; CHP karıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Josef'ten sağ ayağını kaybeden Eren'e imzalı forma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA