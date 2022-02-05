Son dakika: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye karşı! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka.