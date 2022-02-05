Son dakika: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye karşı! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK!
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısıdna 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır ve Diego Rossi'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.
OZAN TUFAN KADRODA!
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, maç kadrosunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı ve sezonun kalan bölümü için geri çağırdığı Ozan, görev verilmesi halinde yeniden formasını giyebilecek.
FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA!
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte ise ceza sınırında bulunuyor.