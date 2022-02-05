Tarihe geçen ofsayt kararı! İlk kez uygulandı...

FIFA'nın gündemini uzun süredir meşgul eden ofsayt çizgisi ile ilgili tüm uygulayıcı ülkelerden gelen şikayetlerin ardından Dünya Futbol Konfederasyonu, VAR sistemini hayata geçiren Hawk Eye firmasına gol çizgisi teknolojisinde olduğu gibi insan unsuru olmadan ofsayt tespitini sağlayacak bir sistemin çalışmalarının yapılması talimatını verdi.
12 ÖZEL KAMERA
Ajansspor'un haberine göre; Şirket iki yıl süren çalışmaların ardından sistemin hazır olduğu ve testlerin başlayacağını FIFA aracılığıyla duyurdu. Yeni sistemin en önemli özelliği ise yayıncı kuruluş kameraları yerine stat çatılarına monte edilecek olan 12 özel kamera aracılığı ve bir yapay zeka programı ile ofsayt tespitini yapması.
OYUNCUNUN 3 BOYUTLU MODELİ ÇIKARTILIYOR
Geliştirilen sisteme göre kameralar bir yandan pası veren oyuncunun topa dokunuş anını tespit ederken diğer yandan yapay zeka bir oyuncunun vücudundaki 29 noktayı saniyede 50 kez tarayarak üç boyutlu bir modelini çıkartıyor.
OFSAYT GÖRÜNTÜSÜ VAR'A GİDİYOR
Gerçek zamanlı olarak yapılan değerlendirmenin ardından tespit edilen ofsayt görüntüsü anında VAR'a gönderiliyor. VAR görevindeki hakem de maçı yöneten hakemi uyararak ofsaytı bildiriyor. Daha önce özellikle milimetrik şekilde tespit edilmek zorunda kalınan ve zaman kaybına neden olan ofsayt pozisyonları artık saniyeler içinde karara bağlanacak.
AL-JAZIRA - AS PIRAE MAÇINDA UYGULANDI
Çok çeşitli gençler turnuvaları ve Almanya'da testleri yapılan sistem ilk ciddi sınavını Arab Cup'da verdi. Ancak oynanan karşılaşmalarda sistemi harekete geçirecek bir pozisyon yaşanmadı. FIFA, teknolojinin dün başlayan Kulüpler Dünya Kupası maçlarında da test edilmeye devam edileceğini duyurdu. Turnuvanın ilk maçında Al-Jazira ile Tahiti takımı AS Pirae arasında oynanan karşılamada yeni sistem ilk gol iptalini sadece 20 saniyede gerçekleştirdi.
RESMİ MAÇLARDA İLK İPTAL OLARAK TARİHE GEÇTİ!
ESPN'den Dale Johnson'ın haberine göre ilk yarının uzatma dakikalarında Al-Jazira takımından Alameri Zayed'in attığı gol yarı otomatik sistemin ofsayt tespiti ile iptal edildi. Böylece sistem resmi bir turnuvada ilk kez görevini yapmış oldu. Testler başarılı olursa Katar'da uygulanacak Dünya Kupası'na kadar testleri sürdürecek olan FIFA, yeni sistemi resmi olarak tüm dünyada ilk olarak Katar'da uygulamaya başlamayı planlıyor.
Daha sonra kullanım izni verilecek sistem ise ulusal ligler ve konfederasyonlar tarafından 2023-24 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanacak. Ancak kullanım zorunlu değil. İsteyen kurum eski sistem ile devam edebilecek. Çünkü yeni teknoloji kurulum için yüklü bir ekstra harcama gerektirecek.