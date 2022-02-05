Trabzonspor evinde rakipsiz

Süper Lig'de milli ara sonrası bugün oynadığı son 5 maçı da kazanan Kasımpaşa'yı konuk edecek olan lider Trabzonspor, evindeki başarısı ile dikkat çekiyor. Sahasında oynadığı 11 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu sayısal üstünlüğün yanısıra bordo-mavili futbolseverler de Trabzonspor'un en büyük kozu olacak ve maçın biletleri de tükendi.

HAMSİK ŞÜPHELİ, YUNUS 11'İ ZORLUYOR

Rakibini detaylı bir şekilde inceleyen teknik direktör Abdullah Avcı da zorlu maçın planını ilk düdükten itibaren oyunun hakimi olarak ve önceki karşılaşmalara göre daha fazla şut çekerek kazanma üstüne kurdu. Mücadele öncesi sakatlığı bulunan Koita'nın forma giymesi beklenmezken, yine kas ağrıları tam olarak geçmeyen Marek Hamsik'in ise ilk 11'de başlama ihtimali oldukça düşük. Son haftaların formda ismi Yunus Mallı'nın da Bakasetas'ın yerine oynama şansı bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA SARI ALARM

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda sahasında üst üste kritik maçlara çıkacak olan Trabzonspor'da bugünkü Kasımpaşa karşılaşması öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordomavililerde Uğurcan, Siopis, Bakasetas, Peres ve Djaniny'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. 5 oyuncu bugünkü maçta forma giyip sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Konyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu nedenle kart sınırındaki oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

