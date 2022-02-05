Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor evinde rakipsiz
Giriş Tarihi: 5.2.2022 09:35

Trabzonspor evinde rakipsiz

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor evinde rakipsiz

Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan toplayan Fırtına, son 5 maçını kazanan Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de milli ara sonrası bugün oynadığı son 5 maçı da kazanan Kasımpaşa'yı konuk edecek olan lider Trabzonspor, evindeki başarısı ile dikkat çekiyor. Sahasında oynadığı 11 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu sayısal üstünlüğün yanısıra bordo-mavili futbolseverler de Trabzonspor'un en büyük kozu olacak ve maçın biletleri de tükendi.

HAMSİK ŞÜPHELİ, YUNUS 11'İ ZORLUYOR
Rakibini detaylı bir şekilde inceleyen teknik direktör Abdullah Avcı da zorlu maçın planını ilk düdükten itibaren oyunun hakimi olarak ve önceki karşılaşmalara göre daha fazla şut çekerek kazanma üstüne kurdu. Mücadele öncesi sakatlığı bulunan Koita'nın forma giymesi beklenmezken, yine kas ağrıları tam olarak geçmeyen Marek Hamsik'in ise ilk 11'de başlama ihtimali oldukça düşük. Son haftaların formda ismi Yunus Mallı'nın da Bakasetas'ın yerine oynama şansı bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA SARI ALARM
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda sahasında üst üste kritik maçlara çıkacak olan Trabzonspor'da bugünkü Kasımpaşa karşılaşması öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordomavililerde Uğurcan, Siopis, Bakasetas, Peres ve Djaniny'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. 5 oyuncu bugünkü maçta forma giyip sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Konyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu nedenle kart sınırındaki oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emanet’in Kiraz’ı Gülderen Güler diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!
Son dakika: CHP’li Başkan ve 2 memur gözaltında
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kış Kartalı Operasyonu açıklaması: Devamı gelecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Meclis'e geleceği tarih belli oldu
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirini yalanladı; CHP karıştı!
Adana Belediyesi'ndeki 'Huzur hakkı' skandalına tepkiler sürüyor! Seçimin diyetini ödüyorsunuz
Son dakika: 4 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Fatma Girik'in bakıcısından itiraf gibi açıklama! Gözyaşları içinde anlattı: Fatma Girik'in ölümüne ben mi sebep oldum bilmiyorum ama keşke...
4 gün sonra eli kelepçeli ceset bulundu! Cesedin kime ait olduğu incelemelerden sonra belli olacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Dilara öğretmen' açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor evinde rakipsiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA