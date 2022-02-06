Arda Turan'dan flaş paylaşım! "Sizin dilinizden anlattım, belki anlarsınız..."

Galatasaray'ın başında dördüncü Spor Toto Süper Lig maçına çıkan İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, henüz galibiyetle tanışamadı.
Torrent yönetimindeki Galatasaray, 4. lig maçına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Wilson Eduardo'nun attığı gole 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi. Müsabakanın 71. dakikasında Juanfran'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, skor üstünlüğünü ele alamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu beraberlikle Torrent, yeni takımının başında ilk kez puanla tanışırken, galibiyet hasretini dindiremedi. Galatasaray, Alanyaspor beraberliğiyle ligdeki puanını 28'e taşıdı.
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arda Turan, sert ifadeler kullandı.
Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:
"2020/11'de de aynı algıyı yaptınız. Sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıktınız. Ancak sahada olamadığım zamandan sonra bu artık bu algı operasyonuna müsaade etmem. Ben 13M€ kazandırarak gittim. Geri dönmek için 6 ay oynamadım. Kontratımda Galatasaray kazanamayınca maç başı ücret yok. 35 yaşında, 2 çocuk babası maddi beklentisi olmadan Galatasaray aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreli kanaldan izlediğiniz kupaların sahibi Arda'yım ben. Sizin dilinizden anlattım. Belki anlamış gibi yaparsınız."