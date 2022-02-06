Arda Turan'dan flaş paylaşım! "Sizin dilinizden anlattım, belki anlarsınız..."

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arda Turan, sert ifadeler kullandı.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"2020/11'de de aynı algıyı yaptınız. Sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıktınız. Ancak sahada olamadığım zamandan sonra bu artık bu algı operasyonuna müsaade etmem. Ben 13M€ kazandırarak gittim. Geri dönmek için 6 ay oynamadım. Kontratımda Galatasaray kazanamayınca maç başı ücret yok. 35 yaşında, 2 çocuk babası maddi beklentisi olmadan Galatasaray aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreli kanaldan izlediğiniz kupaların sahibi Arda'yım ben. Sizin dilinizden anlattım. Belki anlamış gibi yaparsınız."