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Giriş Tarihi: 6.2.2022 15:26 Son Güncelleme: 6.2.2022 15:34

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye atılan golü böyle işlemiş! İşte o görüntüler...

İHA
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye atılan golü böyle işlemiş! İşte o görüntüler...

Süper Lig'de Başakşehir, dün Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Kadıköy'de ilk kez Fenerbahçe'ye karşı teknik direktör olarak sahaya çıkan Emre Belözoğlu, buradan 3 puanla döndü. Başakşehir'in yaptığı paylaşımda, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye atılan golü soyunma odasında öğrencilerine anlattığı görüldü. İşte o görüntüler...

Süper Lig'de Fenerbahçe karşısına Kadıköy'de ilk kez teknik direktör olarak çıkan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımını 1-0 mağlup etmeyi başardı.

BAŞAKŞEHİR'DEN SOYUNMA ODASI PAYLAŞIMI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından ise Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun devre arasında soyunma odasında Berkay Özcan'ın attığı golün taktiğini birebir anlattığı görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde genç teknik adamın, Berkay'a topu ileriye taşıması ve Nacer Chadli ile yakın oynamasına ilişkin telkinlerde bulunduğu görülüyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda taktik tahtasına yaptığı çizimlerle de oyuncularından istediklerini görsellerle aktarıyor.

"TALİHSİZ MAĞLUBİYETLERİMİZ OLDU"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başta Emre Hoca olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Başakşehir'e yakışan bir mücadele gösterdiler. Geçen haftalarda 1-2 talihsiz mağlubiyetimiz oldu. Tüm takım arkadaşlarımızın, önemli mücadeleleri var. Futbolda her türlü netice olabiliyor. Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi. Artık Başakşehir her zaman zirveyi zorlayan, zirve yarışının içinde olan, Avrupa'yı zorlayan, şampiyon olmuş bir takım. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞU ZORLAYAN BİR TAKIM"

Korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gümüşdağ, "Bugün maçtan önce haberimiz oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendinin covid olduğunu duyduk. Allah'tan şifa diliyoruz. Bir an evvel inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Durumunun iyi olduğunu öğrendik. Başakşehir ailesi olarak bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Başakşehir her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım. Daha önümüzde çok sayıda maç var. 3 puanlı sistemde; 5, 10, 15 puan kapanabilecek farktır. Geçmişte biz 8 puandan şampiyonluğu verdik. Dolayısıyla, zirveyi, şampiyonluğu zorlayan, yarışın içinde olmak istiyoruz. Birincilik de ikincilik de hedeflerimizden birisi" ifadelerini kullandı.

Benfica'nın Portekizli futbolcusu Pizzi ve Trezeguet transferlerinin sorulması üzerine Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Dolayısıyla o salı günü burada olur diye düşünüyorum. Benficalı oyuncuyla ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz" dedi.

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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye atılan golü böyle işlemiş! İşte o görüntüler...
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