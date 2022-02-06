Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye atılan golü böyle işlemiş! İşte o görüntüler...

Görüntülerde genç teknik adamın, Berkay'a topu ileriye taşıması ve Nacer Chadli ile yakın oynamasına ilişkin telkinlerde bulunduğu görülüyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda taktik tahtasına yaptığı çizimlerle de oyuncularından istediklerini görsellerle aktarıyor.

"TALİHSİZ MAĞLUBİYETLERİMİZ OLDU"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başta Emre Hoca olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Başakşehir'e yakışan bir mücadele gösterdiler. Geçen haftalarda 1-2 talihsiz mağlubiyetimiz oldu. Tüm takım arkadaşlarımızın, önemli mücadeleleri var. Futbolda her türlü netice olabiliyor. Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi. Artık Başakşehir her zaman zirveyi zorlayan, zirve yarışının içinde olan, Avrupa'yı zorlayan, şampiyon olmuş bir takım. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.