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Giriş Tarihi: 6.2.2022 16:11

Fenerbahçe'de Altay ve Mesut bireysel çalıştı

DHA
Fenerbahçe’de Altay ve Mesut bireysel çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda salı günü sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü. Altay Bayındır ve Mesut Özil takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı tamamlandı. Altay Bayındır ve Mesut Özil günü takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlarken; İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Filip Novak ise tedavi ile noktaladı.

Sarı lacivertli takım, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe'de Altay ve Mesut bireysel çalıştı
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