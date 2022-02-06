Juventus yeni transferleriyle güldü! Dusan Vlahovic ve Denis Zakaria galibiyeti getirdi

Bu galibiyetle Juventus puanını 45'e çıkarttı ve 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisi de 10 maça çıktı. Hellas Verona ise haftayı puansız kapattı ve 33 puanla 9. sırada kaldı.

Ligin 24. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Atalanta-Cagliari: 1-2, Bologna-Empoli: 0-0, Sampdoria-Sassuolo: 4-0, Venezia-Napoli: 0-2 ve Udinese-Torino: 2-0.