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Giriş Tarihi: 7.2.2022 01:55 Son Güncelleme: 7.2.2022 01:56

Juventus yeni transferleriyle güldü! Dusan Vlahovic ve Denis Zakaria galibiyeti getirdi

AA
Juventus yeni transferleriyle güldü! Dusan Vlahovic ve Denis Zakaria galibiyeti getirdi

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Juventus, Hellas Verona'yı 2-0 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri yeni transferler Dusan Vlahovic, Denis Zakaria kaydetti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Torino karşılaştı. Hellas Verona'yı 2-0 yenen Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Dusan Vlahovic ve 61. dakikada Denis Zakaria attı. Her iki oyuncunun da ocak ayı transfer döneminde Juventus'a katılan isimler olması dikkati çekti.

Bu galibiyetle Juventus puanını 45'e çıkarttı ve 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisi de 10 maça çıktı. Hellas Verona ise haftayı puansız kapattı ve 33 puanla 9. sırada kaldı.

Ligin 24. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Atalanta-Cagliari: 1-2, Bologna-Empoli: 0-0, Sampdoria-Sassuolo: 4-0, Venezia-Napoli: 0-2 ve Udinese-Torino: 2-0.

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Juventus yeni transferleriyle güldü! Dusan Vlahovic ve Denis Zakaria galibiyeti getirdi
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