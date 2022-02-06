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Giriş Tarihi: 6.2.2022 10:38 Son Güncelleme: 6.2.2022 11:12

Son dakika! Galatasaray camiasında kriz yaratan fotoğraflar! "Kümede kalmayabilirlermiş"

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika! Galatasaray camiasında kriz yaratan fotoğraflar! Kümede kalmayabilirlermiş

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yeni transferleri Gomis ve Pulgar ilk antrenmanlarına çıktılar. Pulgar ve Gomis’in kırmayarak birlikte poz verdiği kişi “Kümede kalamayabilirlermiş” yorumu ile bunları paylaştı. Sarı-kırmızılı camia ayağa kalktı, yönetime büyük tepki gösterildi. İşte Galatasaray camiasında kriz yaratan fotoğraflar...

Süper Lig'de Galatasaray bugün zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Maç öncesi Galatsaray kafilesi Antalya'da kampa girdi ve hazırlıklarını burada tamamladı. Kampa, yeni transferler İnaki Pena, Gomis ve Erick Pulgar da katıldı.

G.Saray'ın Antalya kampında oyuncuların disiplinsiz davrandığı iddiaları gündeme gelirken, yaşanan başka bir hadise ortalığı karıştırdı.

KRİZ ÇIKARAN FOTOĞRAFLAR

Sarıkırmızılıların Antalya'da kamp yaptığı otelde kalan bir müşterinin fotoğraf çektirme isteğini oyuncular kırmazken forma imza isteğini de geri çevirmedi. Ancak yıldızlarla poz veren kişi bunları dalga geçici yorumlarla paylaşınca G.Saray cephesi ayağa kalktı.

"KÜMEDE KALAMAYABİLİRLERMİŞ"

Pulgar ile olan karesine "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafında da "Kümede kalacaklarını söyledi" yorumunu yaptı.



SOKAKTA BIRAKMADILAR: KAMP DEĞİL YOL GEÇEN HANI

Bu karelerin yayılmasının ardından paylaşım yapan kişiye sosyal medyadan tepki yağarken G.Saraylı taraftarlar yönetime tepki gösterip "Kamp değil yol geçen hanı" yorumlarını yaptı.

PAYLAŞIMI YAPAN VATANDAŞA TEPKİLER DİNMEDİ

Öfke seli sonrasında Mustafa Ekmekçi isimli vatandaşa otel yönetimi gece yarısı otelden ayrılması isteğini iletti. G.Saraylı idareciler, ailesi ile birlikte kapıda kalmasını istemedikleri vatandaş için devreye girerken Ekmekçi sabah ailesi ile oteli terk etti. Ardından özür dilese de tepkiler dinmedi.

DİAGNE İÇİN GERVİNHO MODELİ

Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray'da; Pena, Gomis ve Pulgar'ın eklendiği UEFA listesinden Assunçao, Yedlin ve Diagne çıkartıldı.

Kontenjanı dolu olduğu için Gedson transferini bitiremeyen ve Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ile bir haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.

En az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar kiralayacak kulüp bulunamayınca geçici fesih anlaşması sağlandı.

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Son dakika! Galatasaray camiasında kriz yaratan fotoğraflar! "Kümede kalmayabilirlermiş"
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