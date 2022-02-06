Son dakika! Galatasaray camiasında kriz yaratan fotoğraflar! "Kümede kalmayabilirlermiş"

KRİZ ÇIKARAN FOTOĞRAFLAR

Sarıkırmızılıların Antalya'da kamp yaptığı otelde kalan bir müşterinin fotoğraf çektirme isteğini oyuncular kırmazken forma imza isteğini de geri çevirmedi. Ancak yıldızlarla poz veren kişi bunları dalga geçici yorumlarla paylaşınca G.Saray cephesi ayağa kalktı.

"KÜMEDE KALAMAYABİLİRLERMİŞ"

Pulgar ile olan karesine "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafında da "Kümede kalacaklarını söyledi" yorumunu yaptı.