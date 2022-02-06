Son dakika: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! Kırık tespit edildi...

Son dakika... Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci bir kez daha sakatlandı. Daha önce çeşitli sakatlıklar sebebiyle sarı-lacivertli formadan uzak kalan milli oyuncu, dün oynanan Başakşehir mücadelesini de tamamlayamadı.
Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can'ın sağlık durumu bugün belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli orta sahanın omzundan sakatlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açılama şöyle: "Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."