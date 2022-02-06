Son dakika: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! Kırık tespit edildi...

Son dakika... Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci bir kez daha sakatlandı. Daha önce çeşitli sakatlıklar sebebiyle sarı-lacivertli formadan uzak kalan milli oyuncu, dün oynanan Başakşehir mücadelesini de tamamlayamadı.