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Giriş Tarihi: 6.2.2022 12:41 Son Güncelleme: 6.2.2022 12:53

Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Kırık tespit edildi...

Son dakika: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! Kırık tespit edildi...

Son dakika... Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin omzunda kırık tespit edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir."

Son dakika... Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci bir kez daha sakatlandı. Daha önce çeşitli sakatlıklar sebebiyle sarı-lacivertli formadan uzak kalan milli oyuncu, dün oynanan Başakşehir mücadelesini de tamamlayamadı.

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can'ın sağlık durumu bugün belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli orta sahanın omzundan sakatlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açılama şöyle: "Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Kırık tespit edildi...
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