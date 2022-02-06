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Giriş Tarihi: 6.2.2022 18:04 Son Güncelleme: 6.2.2022 18:05

Son dakika: Kartal evinde galibiyet istiyor! Beşiktaş'ın konuğu Antalyaspor...

Son dakika: Kartal evinde galibiyet istiyor! Beşiktaş’ın konuğu Antalyaspor...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Siyah-beyazlılarda, sakatlıklarını atlatan Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş takıma geri döndü. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı. Antalyaspor ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan İlkhan, Teixeira, Batshuayi.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI!

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı. Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. 4 futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

GHEZZAL, JOSEF VE UMUT TAKIMA KATILDI

Sakatlıkları geçen Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Umut Meraş takımla çalışmalara başladı. Josef sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer alamamıştı. Sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal de kamptan erken dönmek zorunda kalmıştı. Umut ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyememişti.

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Son dakika: Kartal evinde galibiyet istiyor! Beşiktaş'ın konuğu Antalyaspor...
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