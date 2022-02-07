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Giriş Tarihi: 7.2.2022 15:06

Adana Demirspor, Beşiktaş maçında bilet fiyatlarında indirime gitti

DHA
Adana Demirspor, Beşiktaş maçında bilet fiyatlarında indirime gitti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 14 Şubat'ta sahalarında oynanacak Beşiktaş maçında bilet fiyatlarında indirim yaptıklarını açıkladı. Başkan Sancak, öğrenci ve kadın taraftarlara yönelik yüzde 50 indirim uygulanacağını ifade etti.

Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları zorlu maçta bilet fiyatlarına indirim yapacaklarını kaydetti.

Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları,14 Şubat'ta oynayacağımız Beşiktaş maçı bilet fiyatlarını, yoğun istek üzerine kuzey ve güney kale arkası, üst ve alt-maraton, kapalı üst tribünlerinin bilet fiyatlarında indirim yapılacak. Aradaki fark benim tarafımdan karşılanacaktır. Kombine sahipleri kusura bakmayın. Bu fiyatlara öğrenci ve kadınlar da yüzde 50 indirim yapılacak. Öğrenci indirimi derken, üniversite okuyanlarda dahildir" ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor, Beşiktaş maçında bilet fiyatlarında indirime gitti
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