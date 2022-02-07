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Giriş Tarihi: 7.2.2022 12:08

Başakşehir'in yenileri Trezeguet ile Pizzi geliyor

İHA
Başakşehir’in yenileri Trezeguet ile Pizzi geliyor

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in kadrosuna kattığı Trezeguet ile Pizzi İstanbul'a geliyor. Turuncu-lacivertlilerin yenileri resmi imzayı attıktan sonra takıma katılacak.

Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Trezeguet ile Pizzi, birkaç gün içinde İstanbul'da olacak ve turuncu-lacivertlilere resmi imzayı attıktan sonra antrenmanlara başlayacak.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Başakşehir, yeni oyuncularına kavuşuyor.

Turuncu-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı ancak Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mısır ile mücadele eden Trezeguet ve Benfica'dan kiralanan Portekizli futbolcu Pizzi, önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacak.

Söz konusu oyuncular, resmi imzaların atılmasının ardından yeni takımlarıyla antrenmanlara başlayacak.

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Başakşehir'in yenileri Trezeguet ile Pizzi geliyor
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