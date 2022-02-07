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Giriş Tarihi: 7.2.2022 14:23 Son Güncelleme: 7.2.2022 14:24

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı

İHA
Beşiktaş’ta Göztepe mesaisi başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Süper Lig'de Antalyaspor ile berabere kalan Beşiktaş, kupada oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncuların; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladığı idman, taktik programının uygulanmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı
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