Gabaski’nin penaltı taktiği Mısır’a yetmedi! Su şişesine yazdı ama...

Senegal, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmada Mısır kalecisi Gabaski'nin kullandığı su şişesine yazdığı notlar ise karşılaşma sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.