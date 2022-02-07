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Giriş Tarihi: 7.2.2022 14:25

İçel İdman Yurdu’nda hedef şampiyonluk

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İçel İdman Yurdu’nda hedef şampiyonluk

TFF 3. Ligi’nde mücadele eden İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ve kulüp yöneticileri Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

TFF 3. Ligi'nde mücadele eden İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ve kulüp yöneticileri Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti.

Özyiğit, "İçel İdman Yurdu takımımızın başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kentimizin takımına inanıyoruz" dedi.

Ziyarette Kulüp Başkanı Metin Saltık ve kulüp yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunan Başkan Özyiğit, Mersinlilerin taraftar desteği ile birlikte İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluğa oluşacağına inandıklarını söyledi. İçel İdman Yurdu Başkanı Metin Saltık ise Başkan Abdullah Özyiğit'in her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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İçel İdman Yurdu’nda hedef şampiyonluk
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