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Giriş Tarihi: 7.2.2022 23:44

Murat Sancak'tan Mario Balotelli yorumu: "Allah'ın işine karışılmaz..."

Murat Sancak’tan Mario Balotelli yorumu: Allah’ın işine karışılmaz...

Bu sezon Süper Lig'in dikkat çeken takımlarından Adana Demirspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla ligde zirve yarışında yer alıyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın yıldız oyuncusu Mario Balotelli hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Adana Demirspor, Vincenzo Montella'nın yönetiminde oldukça başarılı sonuçlar alıyor. Yaz transfer döneminde yapılan transferlerle adından söz ettiren Adana ekibi, Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor.

Kulüp başkanı Murat Sancak, A Spor canlı yayınında takımın önemli oyuncularından Mario Balotelli hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Murat Sancak'ın açıklamaları şöyle:

"Balotelli golü attıktan sonra, Sergen hocaya 'Hocam benim beynim var' dedi. Sadece onu söyledi. Adama 8 yıl önce beyinsiz demişsin. 8 yıl sonra İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş'la karşılaşıyor ve gol atıyor. Allah'ın işine karışılmaz."

"Balotelli gibi bir oyuncuyu transfer etmişseniz ona göre davranmanız lazım" diyen başkan Sancak, "Deliye deli denmez diye bir ifadem olmuştu. Bana göre hırslı ve istediğini yapmak isteyen bir oyuncu." diye konuştu.

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Murat Sancak'tan Mario Balotelli yorumu: "Allah'ın işine karışılmaz..."
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