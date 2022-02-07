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Giriş Tarihi: 7.2.2022 12:01 Son Güncelleme: 7.2.2022 12:04

Sivasspor kupada iddialı! "Gidebildiğimiz yere kadar..."

AA
Sivasspor kupada iddialı! Gidebildiğimiz yere kadar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak üst tura çıkmak istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 gibi farklı skorla yenildikleri için üzgün olduklarını aktardı.

Karşılaşmada çok fazla hata yaptıklarına dikkati çeken Çalımbay, "İlk yarı bittiğinde oyuncu değişiklikleri ve taktik değişiklikler yaptık. Maç içinde yaptığımız hatalardan dolayı kaybetmemiz gayet normal. Bu kadar çok hata yaparsan mağlubiyet kaçınılmaz olur. Şimdi önümüzdeki kupa maçına bakacağız. Royal Hastanesi Bandırmaspor, iyi bir takım, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u kupadan elemişlerdi. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Süper Lig'i iyi bir yerde tamamlamayı arzuladıklarını da vurgulayarak, şunları kaydetti: "Taraftarlarımızla çok iyi günler yaşayacağımıza inanıyorum. Ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Forvet sıkıntısı yaşıyoruz, şu an sadece elimizde Olarenwaju Kayode var. Kupa maçında Kayode'ye bir şey olsa elimizde direkt oynatacağımız forvet olmayacak. İçimizden birini bulmaya çalışacağız. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile ligde iyi bir seri yakalamak için elimizden geleni yapacağız."

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Sivasspor kupada iddialı! "Gidebildiğimiz yere kadar..."
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